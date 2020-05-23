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شاهد: "الاختيار" يُذيع لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق "هشام عشماوي"

شاهد: "الاختيار" يُذيع لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق "هشام عشماوي"
رام الله - دنيا الوطن
أذاع مسلسل الاختيار المصري، في حلقته التاسعة والعشرين، لحظة إعدام ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، المتهم بتنفيذ العديد من العمليات المسلحة في مصر.

وحسب الفيديو، وضمن آخر مشهد بالحلقة، قال القاضي العسكري: "بتاريخ 27/ 11/ 2019.. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شنقا نظير ما أسند إليه من قرار الاتهام"، ليسأله عايز تقول حاجة يا هشام، ليرد: "مبقاش ينفع خلاص".

وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن يوم 4 آذار/مارس الماضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعدام ضابط الجيش السابق هشام عشماوي بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

وأعيد عشماوي، وهو ضابط سابق فصله الجيش لتشدده الديني، إلى مصر في مايو، بعدما اعتقلته قوات تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الليبي" في درنة، ويقودها الجنرال خليفة حفتر في تشرين أول/أكتوبر 2018.

وكان عشماوي أحد أهم المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وتشمل هذه القضايا الهجوم على كمين للشرطة والجيش في واحة الفرافرة بصحراء مصر الغربية، ومقتل نحو 22 جنديا في شهر رمضان عام 2014.


 


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