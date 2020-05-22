الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إنها إجراء 116 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون الكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تسجيل 25 حالة أعلنت عنها الوزارة مساء أمس الخميس.



وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 55 حالة، ما زال منها 39 حالة موجبة "مصابة بالفيروس"، دون تسجيل أي حالة وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن عدد حالات الدخول في مستشفيات العزل بلغ 39 حالة مؤكدة، وتم عمل خروج لـ 12 حالة في حين ما زالت 4 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح .



وأوضح التقرير، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 8,766 عينة، بينها 8,711 ظهرت نتيجتها سلبية "غير مصابة" و 55 عينة إيجابية.



رام الله - دنيا الوطن