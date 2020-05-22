دولي

70 عضواً بالبرلمان الإيطالي يطالبون حكومتهم بإدانة إسرائيل

70 عضواً بالبرلمان الإيطالي يطالبون حكومتهم بإدانة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وجه سبعون نائبا من يسار الوسط وحركة 5 نجوم في رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بإدانة دولة اسرائيل لضم بعض أراضي الضفة الغربية.

وطالب النواب الذين وقعوا الرسالة رئيس مجلس الوزراء "ليس فقط الادانة بأكثر الطرق صراحةً احتمال قيام الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، ولكن أيضًا العمل بنشاط ، قبل تاريخ 1 يوليو، في جميع المحافل الأوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق ذلك. والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة للمنطقة بأسرها " حسب صحيفة لاريبوبليكا الايطالية

وأضاف النواب في رسالتهم أن هناك ردود فعل انتقادية عديدة على هذا القرار: من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الممثل السامي للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 15 مايوالماضي، من جامعة الدول العربية إلى العديد من الحكومات الأوروبية، بما في ذلك الحكومة الايطالية، من خلال وزارة الخارجية.

وأعادوا التأكيد على مسالتين أساسيين: أن هذا القرار ينتهك علناً القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأنه، إذا تم تنفيذه، سيؤدي إلى ضرب اخر مسمار في مسار إعادة اطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، واحتمال أن يعيش شعبان ودولتان معا في سلام وأمن متبادلين ".

أخبار ذات صلة

ترامب يكشف عن قراره بشأن إعادة فتح دور العبادة

ترامب يكشف عن قراره بشأن إعادة فتح دور العبادة

تفاصيل جديدة حول الطائرة الباكستانية المنكوبة

تفاصيل جديدة حول الطائرة الباكستانية المنكوبة

نتنياهو وغانتس يُعلقان على تصريحات خامنئي الأخيرة

نتنياهو وغانتس يُعلقان على تصريحات خامنئي الأخيرة

تعرف على الدول التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر

تعرف على الدول التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر

هوك: إيران قد تنسحب من سوريا بسبب فيروس (كورونا)

هوك: إيران قد تنسحب من سوريا بسبب فيروس (كورونا)

بعد انسحاب ترامب.. روسيا متمسكة بمعاهدة الأجواء المفتوحة

بعد انسحاب ترامب.. روسيا متمسكة بمعاهدة الأجواء المفتوحة

شاهد: تحطم طائرة بباكستان على متنها 107 ركاب.. لا أنباء عن ناجين

شاهد: تحطم طائرة بباكستان على متنها 107 ركاب.. لا أنباء عن ناجين

لأول مرة: الهند تسجل أكثر من 6000 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

لأول مرة: الهند تسجل أكثر من 6000 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

عريقات: أجرينا نقاشاً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي حول قرارات القيادة

عريقات: أجرينا نقاشاً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي حول قرارات القيادة

النقابة تدعو الصحفيين ووسائل الاعلام للشروع بحملة اعلامية لاسناد قضايا الأسرى

النقابة تدعو الصحفيين ووسائل الاعلام للشروع بحملة اعلامية لاسناد قضايا الأسرى

بعد اعتقال 44 مواطناً..الاحتلال يجدد اقتحام يعبد بحثاً عن منفذ عملية الحجر

بعد اعتقال 44 مواطناً..الاحتلال يجدد اقتحام يعبد بحثاً عن منفذ عملية الحجر

الألكسو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للمخطط الإسرائيلي الجديد لضم الأراضي الفلسطينية

الألكسو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للمخطط الإسرائيلي الجديد لضم الأراضي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل ناشطاً ويعتدي على شبان في القدس

الاحتلال يعتقل ناشطاً ويعتدي على شبان في القدس

الوزير المالكي يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات

الوزير المالكي يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات

محافظ طولكرم: تمنع الحركة بشكل كامل من مساء اليوم لنهاية يوم الاثنين

محافظ طولكرم: تمنع الحركة بشكل كامل من مساء اليوم لنهاية يوم الاثنين

النخالة: نأخذ تصريحات &#34;أبو مازن&#34; تجاه إسرائيل بجدية ونريد أن نراها على أرض الواقع

النخالة: نأخذ تصريحات "أبو مازن" تجاه إسرائيل بجدية ونريد أن نراها على أرض الواقع

منوعات

أمير كرارة: &#34;قسما بالله المنسي جالي في الحلم&#34;

أمير كرارة: "قسما بالله المنسي جالي في الحلم"

صورة رومانسية لغادة عبد الرازق مع زوجها رقم 12

صورة رومانسية لغادة عبد الرازق مع زوجها رقم 12

محمد رمضان ينشر صورة لحضوره جنازة &#34;منسي&#34; وتقبيل رأسه

محمد رمضان ينشر صورة لحضوره جنازة "منسي" وتقبيل رأسه

مفاجأة.. الحلقة 28 ليست الأخيرة من &#34;الاختيار&#34; وهذه تفاصيل آخر حلقتين

مفاجأة.. الحلقة 28 ليست الأخيرة من "الاختيار" وهذه تفاصيل آخر حلقتين

روتانا سينما.. خمسة أفلام تُعرض لأول مرة في العيد

روتانا سينما.. خمسة أفلام تُعرض لأول مرة في العيد

حادث قديم كاد أن ينهي حياة وردة الجزائرية متجمدة

حادث قديم كاد أن ينهي حياة وردة الجزائرية متجمدة

رامز جلال يُنهي برنامجه بحلقة غير متوقعة كشف خلالها تفاصيل صادمة

رامز جلال يُنهي برنامجه بحلقة غير متوقعة كشف خلالها تفاصيل صادمة

ماذا قالت زوجة العقيد أحمد المنسي على حلقة تجسيد مقتله في &#34;الاختيار&#34;؟

ماذا قالت زوجة العقيد أحمد المنسي على حلقة تجسيد مقتله في "الاختيار"؟

&#34;يا منجي يوسف من بطن الحوت&#34;.. أول تعليق لفاطمة الحوسني بشأن هذا الخطأ

"يا منجي يوسف من بطن الحوت".. أول تعليق لفاطمة الحوسني بشأن هذا الخطأ

إثر احتشاء في عضلة القلب.. وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

إثر احتشاء في عضلة القلب.. وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

عربي

السودان: مصرع 43 شخصًا وإصابة 31 في حادث سير بدارفور

السودان: مصرع 43 شخصًا وإصابة 31 في حادث سير بدارفور

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

سوريا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً طال مئات الدونمات بمحمية طبيعية بالسويداء

سوريا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً طال مئات الدونمات بمحمية طبيعية بالسويداء

أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم.. وخطيبته &#34;لا عفو بالقتل غيلة&#34;

أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم.. وخطيبته "لا عفو بالقتل غيلة"