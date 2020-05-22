70 عضواً بالبرلمان الإيطالي يطالبون حكومتهم بإدانة إسرائيل





وأعادوا التأكيد على مسالتين أساسيين: أن هذا القرار ينتهك علناً القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأنه، إذا تم تنفيذه، سيؤدي إلى ضرب اخر مسمار في مسار إعادة اطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، واحتمال أن يعيش شعبان ودولتان معا في سلام وأمن متبادلين ".



رام الله - دنيا الوطنوجه سبعون نائبا من يسار الوسط وحركة 5 نجوم في رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بإدانة دولة اسرائيل لضم بعض أراضي الضفة الغربية.وطالب النواب الذين وقعوا الرسالة رئيس مجلس الوزراء "ليس فقط الادانة بأكثر الطرق صراحةً احتمال قيام الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، ولكن أيضًا العمل بنشاط ، قبل تاريخ 1 يوليو، في جميع المحافل الأوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق ذلك. والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة للمنطقة بأسرها " حسب صحيفة لاريبوبليكا الايطاليةوأضاف النواب في رسالتهم أن هناك ردود فعل انتقادية عديدة على هذا القرار: من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الممثل السامي للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 15 مايوالماضي، من جامعة الدول العربية إلى العديد من الحكومات الأوروبية، بما في ذلك الحكومة الايطالية، من خلال وزارة الخارجية.