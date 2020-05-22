مستشار الكيلة: سلمنا المحافظات الجنوبية 20 ألف شريحة لفحص فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

قال مستشار وزيرة الصحة مي الكيلة، الدكتور فتحي أبو وردة، إن الوزارة في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" استلمت 20 ألف شرحية الخاصة بفحص فيروس (كورونا).



وأوضح أبو وردة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه سيصل في القريب العاجل جهازين لعمليه فحص الفيروس ضمن المنحة التي قدمتها الحكومه التركية لدولة فلسطين.



وأضاف أبو وردة: "هذه الكمية تأتي ضمن التزامات القياده الفلسطينيه برئاسة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزاراء الدكتور محمد شتيه، ووزيرة الصحة مي الكيلة تجاه أهالي قطاع غزة".



وأشار أبو وردة، إلى أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة عملها من أجل درء أي خطر وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.