شؤون فلسطينية

المالكي: سنبدأ إجلاء العالقين في العاشر من الشهر المقبل وتكلفة الرحلة عليهم

المالكي: سنبدأ إجلاء العالقين في العاشر من الشهر المقبل وتكلفة الرحلة عليهم
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن إجلاء العالقين سيبدأ في العاشر من الشهر المقبل، بعد موافقة السلطات الأردنية على السماح بهبوط طائرات تقل  الفلسطينيين العالقين من مواطنين وطلبة في المطارات الأردنية، على أن يتم نقلهم مباشرة من المطار إلى الجسر.

وأوضح المالكي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن تكلفة الرحلة والانتقال من المطار إلى الجسر سيتحملها المسافر، ولن يكون هناك حجر في الأردن، وستتم إجراءات الفحص من قبل وزارة الصحة الفلسطينية عند الوصول إلى المعابر والاستراحة، وقبل الانتقال إلى المحافظات كل حسب أماكن سكنه.

واعتبر المالكي هذا الإنجاز نتيجة للجهد المتواصل الذي قامت به القيادة الفلسطينية وبتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء مباشرة لوزارة الخارجية ولجهاز المخابرات العامة اللذان واصلا العمل والتنسيق المشترك مع الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وسفيرها المعتمد لدى دولة فلسطين للحصول على هذه الموافقة، والانتقال مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المالكي أن طواقم الوزارة المختصة لعبت دورا رئيسا لتحقيق هذا الانجاز، يضاف إليها عمل السفارات الفلسطينية، وكذلك الجهد المميز الذي قام به رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وأضاف المالكي أن  وزارة الخارجية والمغتربين ستبدأ بدعوة اللجنة الوزارية المعنية بعودة العالقين والطلبة للاجتماع لاستكمال التحضيرات والترتيبات المطلوبة لبدء العمل بهذه الموافقة انطلاقا من العاشر من الشهر المقبل، مع العلم ان اللجنة الوزارية التي يترأسها تضم في عضويتها وزراء  النقل والمواصلات، والمالية، والصحة، وهيئة الشؤون المدنية، وهيئة المعابر والحدود، وجهاز المخابرات العامة والأمين العام لمجلس الوزراء.

وتمنى المالكي من جميع المعنيين من أبناء شعبنا متابعة ما سيصدر من تعليمات وتوجيهات بشكل مركزي على صفحة الوزارة الرسمية، والالتزام التام بالتعليمات.

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