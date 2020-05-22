عريقات: أجرينا نقاشاً مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي حول قرارات القيادة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنه ناقش مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي

قرارات القيادة الفلسطينية.



وعقد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات وعبر نظام ZOOM لقاءا هاما مع رؤوساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي فى فلسطين.



وقال عريقات: "أجرينا نقاشا معمقا حول قرارات القيادة الفلسطينية التى أعلنها الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، وطالبنا دول الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات ملموسة لمنع الضم".



وأكد عريقات انه تم التاكيد على التمسك بالقانون الدولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وحل الدولتين على حدود ١٩٦٧، وشكر عريقات الاتحاد الاوروبي على مواقفه المعلنة.



رام الله - دنيا الوطن