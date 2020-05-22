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تفاصيل جديدة حول الطائرة الباكستانية المنكوبة

تفاصيل جديدة حول الطائرة الباكستانية المنكوبة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول حكومي باكستاني، قوله: إن راكباً واحداً على الأقل نجا من حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، في منطقة سكنية في مدينة كراتشي تحمل على متنها 91 راكباً.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية عبد الرشيد تشانا في بيان: "إن مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند استفسر عن صحة المصرفي ظفار محمود الذي نجا بمعجزة من الحادث".

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الطائرة كان على متنها 91 راكبا وأفراد طاقمها البالغ عددهم ثمانية.

ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".

ومن جانبها أشارت السلطات الباكستانية إلى أن يكون سبب الحادث، مشكلة تقنية في محرك الطائرة المنكوبة.

وفي السياق، نشر الممثل السينمائي الباكستاني والطيار، فخار علام، في صفحته على "تويتر" ، المحادثة التي جرت قبل تحطم طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية بالقرب من كراتشي.

ووفقا للتغريدة أبلغ الطيار عن وجود عطل في المحرك، ومن جانبه أعلن مراقب الحركة عن تأمين مدرج للهبوط. بعد ذلك، أرسل الطيار إشارة استغاثة، ​كما نشر علام قائمة بأسماء ركاب الرحلة التي تضم 91 اسمًا.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، اليوم الجمعة، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كرتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أنه كان يوجد 107 أشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

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