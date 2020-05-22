نتنياهو وغانتس يُعلقان على تصريحات خامنئي الأخيرة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رد زعيما الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على تصريحات مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، والتي تحدث فيها أن إسرائيل ورم سرطاني.



وقال بنيامين نتنياهو، عبر "تويتر": "نكرر ونقول من يهدد إسرائيل بالتدمير يعرض نفسه لخطر مماثل".



وفي السياق، نشر غانتس على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن إسرائيل تواجه تحديات جمة، على رأسها إيران، وما صرحه به خامنئي اليوم، هو دلالة على الضعف وإسرائيل تعلم كيف ستدافع عن نفسها.



وقال غانتس، باعتباري ملما بالملف الإيراني وبقدرات الجيش الإسرائيلي في هذه الساعة، فإنني لا أنصح أحدا باختبار قدرات جيشنا".



وفي وقت سابق، قال خامنئي، إن إسرائيل ورم سرطاني في الشرق الأوسط، وأن معركة تحرير فلسطين فرض وجهاد، وذلك خلال كلمته اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي.



وأضاف خامنئي أن "الهدف من إيجاد الكيان الصهيوني هو إيجاد قاعدة دائمة للغرب في غرب آسيا، والمحادثات مع أمريكا والدول الغربية هي تجربة مرة وخاسرة في القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "النضال من أجل فلسطين جهاد وفريضة إسلامية".



وأشار المرشد الإيراني الأعلى إلى أن "هدف النضال في فلسطين هو تحرير الأرض من البحر إلى النهر وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم"، لافتا إلى أن "بعض الأنظمة العربية تقوم بدور الأجير في المنطقة"، على حد تعبيره.



وتابع: "وصيتي الأساسية هي استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية"، مشددا على أن "النظام الصهيوني لن يستمر وسيقضى عليه، ولا توجد جريمة بحق البشرية في العصر الحديث تضاهي احتلال فلسطين".