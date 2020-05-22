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شؤون فلسطينية

الأردن يوافق على فتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين

الأردن يوافق على فتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، أبلغه بصدور موافقة المملكة الأردنية الهاشمية بفتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في عديد الدول من المواطنين والطلبة.

وأكد المالكي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أنه جاري الاتفاق مع الأشقاء في الأردن على جميع التفاصيل والترتيبات ومواعيد الرحلات، وسيتم الإعلان عن ذلك وتكاليف كل رحلة بشكل مركزي على صفحة الوزارة.

وأعرب المالكي باسم دولة فلسطين عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، على هذه المكرمة، التي تعبر عن مواقف المملكة الثابتة والداعمة لقضايا شعبنا في كافة المحافل.

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