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تعرف على الدول التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر

تعرف على الدول التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تتحرى عدد من الدول العربية والإسلامية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال الذي يحدد بداية عيد الفطر، في الوقت الذي حسمت فيه دول أخرى أمرها وأعلنت موعد العيد بناء على الحسابات الفلكية.

وتتحرى كل من السعودية ومصر والإمارات والكويت ودول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة استجابة لدعوة السلطات الدينية.

وإن نجحت رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة، سيكون يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر، ولكن هذا أمر استبعده مركز الفلك الدولي الذي يتخذ الإمارات مقرا له، وفق قناة (الحرة). 

وحسب بيان المركز ستكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 أيار/مايو.

وأضاف أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية.

ووفق المركز، فإنه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 أيار/مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظراً لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملاً لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقاً لوكالة الأناضول التركية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

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