الألكسو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للمخطط الإسرائيلي الجديد لضم الأراضي الفلسطينية

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بالتصدي للحكومة الإسرائيلية لمنعها من تنفيذ مخططاتها تفاديا لتبعاتها ونتائجها الخطيرة على استقرار المنطقة والأمن الإقليمي والدولي، وتذكّر بأن الأطراف الموقّعة على اتفاقيات جنيف تتعهد بأن تحترم هذه الاتفاقيات، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.



ودانت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد قرارها في نوفمبر 2019 بإغلاق مكتب التلفزيون الفلسطيني في مدينة القدس لمدة ستة أشهر أخرى، في محاولة للتعتيم على إجراءاتها الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها ولغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وجددت دعمها المطلق للشّعب الفلسطينيّ في دفاعه المشروع عن حقّه، غير القابل للتّصرف، في إقامة دولته على أرضه بما فيها القدس الشرقية، العاصمة الأبدية لهذه الدولة، والمدينة المقدسة لكافّة الدّيانات السّماويّة.





رام الله - دنيا الوطنأكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، إدانتها للمخطط الإسرائيلي الجديد بضم الأراضي الفلسطينية المُحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، وتذكّر بعـدم شرعية هذا المخطط وغيره من الإجراءات التي قامت بها إسرائيل، السـلطة الـقائـمة بـالاحتلال، أو تنوي القيام بها، فـي فلسطين الـمحتلة، بـما فيھا الـقدس الشرقية والخليل، والتي تمثل انتھاكا صـارخا لـميثاق الأمـم المتحـدة وقراراتها وقرارات اليونسكو ذات الصلة، ولجميع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تنصّ على أن المحتل لا يكتسب السيادة على الأرض المحتلة.وأكدت، أن قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، وكذلك شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة، كل ذلك يعتبر انتهاكات جسيمة بمثابة جرائم حرب.