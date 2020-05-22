الوزير المالكي يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات





وسيتم توجيه طلب مباشر وسريع للأمانة العامة للمنظمة لدراسة هذه الإمكانية ولتكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية ضد الضم وتحريك كافة الدول الأعضاء في مواجهة تلك الخطوات المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية. واتفقا على استكمال التنسيق بينهما من أجل إنجاح هذه الجهود بعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبدء التفكير الجدي بإمكانية الدعوة لقمة اسلامية استثنائية طارئة بعد نجاح الاجتماع الوزاري لمواصلة الضغط من جهة وحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني من جهة أخرى.



واستغل الوزير المالكي الفرصة في تقديم الشكر للوزير شاويش اوغلو والحكومة التركية على المساعدات الطبية التي أرسلتها تركيا إلى فلسطين لمساعدتها في مواجهة جائحة الكورونا.





وأكد بدوره الوزير التركي أن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة تقديم كل أشكال الدعم لفلسطين وخاصة في مواجهتها للجائحة. واتفقا على استكمال التنسيق في كافة المجالات الثنائية والدولية.



رام الله - دنيا الوطنتلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي هذه الليلة اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو الذي هنأ الوزير المالكي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر اتمنى للشعب الفلسطيني كل النجاح والسلامة، كما وأكد موقف تركيا الرافض من خطة الضم الإسرائيلية ووقوف تركيا إلى جانب دولة فلسطين في إفشال هذه المخطط.وأكد على ضرورة متابعة ما جاء في المكالمة الهاتفية التي جرت ليلة أمس بين الرئيس رجب طيب اوردوغان والرئيس محمود عباس، حيث اتفق الوزيران أن يتم الطلب بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قريبا لإصدار موقف قوي وحازم ورفض لخطة الضم وداعم بشكل كامل للموقف الفلسطيني ومتبنيا كافة الخطوات والاجراءات التي ستتخذها دولة فلسطين لمواجهة خطة الضم.