شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: تمنع الحركة بشكل كامل من مساء اليوم لنهاية يوم الاثنين

محافظ طولكرم: تمنع الحركة بشكل كامل من مساء اليوم لنهاية يوم الاثنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر وبناءً على قرارات رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتيه على منع الحركة بشكل كامل وإلتزام البيوت في كافة أنحاء المحافظة من المدينة والضواحي والقرى والبلدات والمخيمات ابتداء من مساء اليوم الجمعة وحتى نهاية يوم الاثنين، مشدداً على إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة خلال هذه الأيام ما عدا الأفران والصيدليات.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" إن ذلك يأتي ضمن إجراء وقائي خلال فترة عيد الفطر السعيد حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعاً لتفشي فيروس كورونا، مشيداً بجهود الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وتوجيهاته، مشيراً إلى دور الحكومة برئاسة  محمد إشتيه، والأجهزة الأمنية، والطواقم الصحية وجميع الشركاء في مواجهة هذا الفيروس.

وعبر المحافظ أبو بكر عن تقديره للمواطنين وتعاونهم، داعياً للتزود بالاحتياجات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ومنعاً لتفشي فيروس كورونا، مقدماً التهاني بحلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله عز وجل أن يعيده علينا العيد القادم وقد خرج شعبنا من هذه الجائحة، محققين الآمال بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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