الأوقاف بغزة تشكر المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة الجمعة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عبر وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية الدكتور عبد الهادي الأغا عن جزيل شكره وعظيم تقديره للمواطنين كافة على التزامهم بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الوزارة لأداء صلاة الجمعة اليوم دون أي إشكاليات تُذكر.



وقال الأغا في تصريح عبر الموقع الرسمي للأوقاف: "إن صلاة الجمعة اليوم تمت بفضل الله تعالى وفق الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة".



مؤكدًا أن هذا الأمر يعبر عن مدى وعي وتفهم المواطنين وتعاونهم في تطبيق تلك الإجراءات التي تحافظ على أرواحهم.



وتابع وكيل الوزارة: "لقد أظهر المواطنون اليوم صورةً مشرفةً وسلوكًا حضاريًا في مواجهة جائحة كورونا"



مطالبًا بضرورة اتباع ذات الإجراءات في كافة مناحي الحياة، وخاصة في الأسواق والمولات وبيوت العزاء والجنائز، وكذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك.



هذا وشكر الأغا اللجان والطواقم العاملة التي ساهمت في تنظيم إقامة صلاة الجمعة وفق الإجراءات المحددة التي قررتها الوزارة، وبذلوا جهودًا مميزة لإنجاحها.



وواصل الأغا شكره للطواقم الطبية بوزارة الصحة، وكوادر وزارة الداخلية الذين استنفروا كافة طاقاتهم في كافة المحافظات.



كما عبر وكيل الوزارة عن شكره للخطباء الذين التزموا بالمحددات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وكذلك العاملين بالوزارة الذين واصلوا الليل بالنهار* من أجل إتمام الإجراءات والترتيبات على أكمل وجه.



موضحًا أن وزارته ستقوم بعملية تقييم شاملة لصلاة الجمعة التي تمت اليوم في كافة المساجد، لاتخاذ القرار المناسب بإذن الله.