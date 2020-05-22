عاجل

  • خطيب المسجد الأقصى: صلاة العيد ستكون في الساعة الـ6:10 دقائق ويمكن اقامتها بالساحات

  • الغد: أستراليا وماليزيا تعلنان الأحد أول أيام عيد الفطر السعيد لاستحالة رؤية الهلال اليوم

شؤون فلسطينية

مجلس السفراء العرب في كندا يبحث مع الخارجية الكندية خطة الضم الاسرائيلية

مجلس السفراء العرب في كندا يبحث مع الخارجية الكندية خطة الضم الاسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بحث مجلس السفراء العرب في كندا، وبطلب من سفيرة فلسطين لدى كندا هالة أبوحصيرة، مع مساعد نائبة وزير الخارجية الكندي السفير بيتر ماكدوغال، خطة الضم الاسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وافتتح الاجتماع عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير دولة اليمن الشقيقة، مشيرا الى قرار مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية الذي عقد بتاريخ 30/04/2020، كما أكد أهمية الصراع ومركزيته للجامعة العربية وعلى الموقف العربي الموحد ضد خطة الضم الاسرائيلية، مطالبا كندا بإصدار موقف واضح وقوي ضد هذه الخطة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بالقانون الدولي.

من جهتها، أكدت السفيرة أبو حصيرة موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، باعتبار خطة الضم الاسرائيلية تقوض القانون الدولي وتنتهك الشرعية الدولية، وعلى توقيت خطة الضم ومركزيتها في اتفاق الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، والتي تم التأسيس لها وشرعنتها في الخطة الأميركية ودعمها للاستيطان والاحتلال الاستعماري، واعتبار الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في انتهاك القانون الدولي.

وشددت على أن التهديد أو تطبيق خطة الضم سيقوض حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي صوتت كندا لصالحه في كانون الأول الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة الى تحويل الصراع من سياسي الى ديني من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت السفيرة أبو حصيرة إن رفض الاستحواذ على الأرض بالقوة والتحريم القطعي للضم هو مبدأ أساسي في النظام الدولي، وأن أي رد فعل من قبل المجتمع الدولي بشكل مختلف فيما يخص خطة الضم الاسرائيلية إنما سيؤثر على مصداقيته، وسيقوض النظام الدولي، مؤكدة مسؤولية المجتمع الدولي في منع هذا الضم الذي يشكل انتهاكا صارخا لحق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت كندا بأن تقف كشريك دولي أساسي، والتحرك لوقف إسرائيل تطبيق خطة الضم ووقف الاحتلال، منوهة إلى الرفض الحاسم لخطة الضم من قبل الجامعة العربية، والاتحاد الاوروبي، والصين، والمانيا، والنرويج، وايرلندا، وفرنسا، وبريطانيا، وجنوب افريقيا ودول وتكتلات اخرى، مؤكدة أن التصريحات والادانة لم تعد كافية، بل مطلوب  ردع إسرائيل من خلال الرجوع إلى الأدوات القانونية والسياسية والاقتصادية التي يوفرها القانون الدولي.

وأكدت دعوة الرئيس محمود عباس لإطلاق مفاوضات سياسية من خلال مؤتمر دولي للسلام على اساس المرجعيات الدولية ودعوة الرباعية الدولية للعودة الى مفاوضات جادة للتوصل الى حل على اساس حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا على حدود الأراضي المحتلة في عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أشار السفير ماكدوغال إلى المساعدات التي قدمتها كندا الى فلسطين عبر منظمات الأمم المتحدة مؤخراً لمواجهة فيروس الكورونا، ودعمها للأنروا، مؤكدا أن كندا تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنها ملتزمة بحل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين

واكد السفراء العرب الاجماع العربي على القضية الفلسطينية ومركزيتها للعالم العربي حكومات وشعوبا، وعلى قرار وزراء خارجية العرب ضد الضم، وأن الطريق الوحيد الى السلام هو تطبيق القرارات الدولية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مع مطالبة كندا، كشريك وكدولة فاعلة في النظام الدولي، بأخذ موقف واضح وقوي لثني اسرائيل عن تنفيذ قرار الضم.

أخبار ذات صلة

النخالة: نأخذ تصريحات &#34;أبو مازن&#34; تجاه إسرائيل بجدية ونريد أن نراها على أرض الواقع

النخالة: نأخذ تصريحات "أبو مازن" تجاه إسرائيل بجدية ونريد أن نراها على أرض الواقع

الأوقاف بغزة تشكر المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة الجمعة

الأوقاف بغزة تشكر المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة الجمعة

الخارجية: وفاة جديدة بين جاليتنا في السعودية بفيروس (كورونا)

الخارجية: وفاة جديدة بين جاليتنا في السعودية بفيروس (كورونا)

اصابة عائلة كاملة بينها رضيع خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة عائلة كاملة بينها رضيع خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

لبنان: ندعم ونساند الشعب الفلسطيني ضد مشروع صفقة القرن

لبنان: ندعم ونساند الشعب الفلسطيني ضد مشروع صفقة القرن

تجمع النقابات تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بشان مستشفى الدكتور كمال للطب النفسي

تجمع النقابات تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بشان مستشفى الدكتور كمال للطب النفسي

فتح أبواب المسجد الاقصى في بداية الأسبوع بعد عيد الفطر

فتح أبواب المسجد الاقصى في بداية الأسبوع بعد عيد الفطر

خطيب الأقصى: نودع رمضان وننتظر بصبر إعادة فتح المسجد الأقصى قريباً

خطيب الأقصى: نودع رمضان وننتظر بصبر إعادة فتح المسجد الأقصى قريباً

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تشكر المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة الجمعة

الأوقاف بغزة تشكر المواطنين التزامهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة الجمعة

مجلس السفراء العرب في كندا يبحث مع الخارجية الكندية خطة الضم الاسرائيلية

مجلس السفراء العرب في كندا يبحث مع الخارجية الكندية خطة الضم الاسرائيلية

تجمع النقابات تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بشان مستشفى الدكتور كمال للطب النفسي

تجمع النقابات تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بشان مستشفى الدكتور كمال للطب النفسي

خطيب الأقصى: نودع رمضان وننتظر بصبر إعادة فتح المسجد الأقصى قريباً

خطيب الأقصى: نودع رمضان وننتظر بصبر إعادة فتح المسجد الأقصى قريباً

البريم: المقاومة اليوم بغزة وخارجها على أعلى درجات التنسيق لمواجهة (صفقة القرن)

البريم: المقاومة اليوم بغزة وخارجها على أعلى درجات التنسيق لمواجهة (صفقة القرن)

المالكي يبحث مع أبو الغيط الآليات المناسبة لمواجهة خطر الضم الإسرائيلي

المالكي يبحث مع أبو الغيط الآليات المناسبة لمواجهة خطر الضم الإسرائيلي

كندا: لن تعترف بضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية

كندا: لن تعترف بضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في (يعبد) وسط اندلاع مواجهات

الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في (يعبد) وسط اندلاع مواجهات

منوعات

صورة رومانسية لغادة عبد الرازق مع زوجها رقم 12

صورة رومانسية لغادة عبد الرازق مع زوجها رقم 12

محمد رمضان ينشر صورة لحضوره جنازة &#34;منسي&#34; وتقبيل رأسه

محمد رمضان ينشر صورة لحضوره جنازة "منسي" وتقبيل رأسه

مفاجأة.. الحلقة 28 ليست الأخيرة من &#34;الاختيار&#34; وهذه تفاصيل آخر حلقتين

مفاجأة.. الحلقة 28 ليست الأخيرة من "الاختيار" وهذه تفاصيل آخر حلقتين

روتانا سينما.. خمسة أفلام تُعرض لأول مرة في العيد

روتانا سينما.. خمسة أفلام تُعرض لأول مرة في العيد

حادث قديم كاد أن ينهي حياة وردة الجزائرية متجمدة

حادث قديم كاد أن ينهي حياة وردة الجزائرية متجمدة

رامز جلال يُنهي برنامجه بحلقة غير متوقعة كشف خلالها تفاصيل صادمة

رامز جلال يُنهي برنامجه بحلقة غير متوقعة كشف خلالها تفاصيل صادمة

ماذا قالت زوجة العقيد أحمد المنسي على حلقة تجسيد مقتله في &#34;الاختيار&#34;؟

ماذا قالت زوجة العقيد أحمد المنسي على حلقة تجسيد مقتله في "الاختيار"؟

&#34;يا منجي يوسف من بطن الحوت&#34;.. أول تعليق لفاطمة الحوسني بشأن هذا الخطأ

"يا منجي يوسف من بطن الحوت".. أول تعليق لفاطمة الحوسني بشأن هذا الخطأ

إثر احتشاء في عضلة القلب.. وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

إثر احتشاء في عضلة القلب.. وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

شاهد المشهد المحذوف من &#34;البرنس&#34;.. &#34;دفن ليلى&#34;

شاهد المشهد المحذوف من "البرنس".. "دفن ليلى"

عربي

السودان: مصرع 43 شخصًا وإصابة 31 في حادث سير بدارفور

السودان: مصرع 43 شخصًا وإصابة 31 في حادث سير بدارفور

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

سوريا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً طال مئات الدونمات بمحمية طبيعية بالسويداء

سوريا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً طال مئات الدونمات بمحمية طبيعية بالسويداء

الأردن تُهدد بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بسبب مشروع الضم

الأردن تُهدد بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بسبب مشروع الضم