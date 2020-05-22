فتح أبواب المسجد الاقصى في بداية الأسبوع بعد عيد الفطر

المسجد الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى المقدسيون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على بوابات المسجد الأقصى المبارك مع استمرار قرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا.



وتوافد المواطنون منذ ساعات الصباح الى أقرب نقطة ممكنة من الأقصى لأداء الصلاة على أبواب حطة وفيصل والأسباط وسط انتشار لقوات الاحتلال التي منعت أحد حراس المسجد من دخوله.



ودعا خطيب الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم الى خطوات عملية لحماية المسجد الأقصى ومراجعة النفس ووحدة الموقف العربي والإسلامي لنصرة فلسطين.



وأكد الشيخ سليم أنه سيتم فتح أبواب الأقصى للمصلين في بداية الأسبوع الذي يلي أسبوع عيد الفطر السعيد داعياً المواطنين لاتخاذ أسباب الوقاية اللازمة من فيروس كورونا.



وقال سليم إن الوباء وتعطيل الصلاة في المساجد والتكالب على القضية الفلسطينية وشعبها وعلى القدس ارهاصات لنصر أكيد يكتبه الله.



وأغلق المسجد الأقصى على مدار الشهرين الماضيين بقرار من الأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء "كورونا".