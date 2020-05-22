"الإعلامي الحكومي" يعقب على أول صلاة في مساجد غزة وأداء المواطنين





رام الله - دنيا الوطنعقب سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الجمعة، حول صلاة أهل القطاع في المساجد ضمن الإجراءات الإحترازية، بعد وقفها لـ 50 يوماً بسبب (كورونا).حيث قال معروف: تمت صلاة الجمعة اليوم في أجواء من التنظيم والترتيب عكست حجم الجهد الذي بذلته الطواقم الحكومية العاملة والجهات المساندة لها لإتمام التدابير والإجراءات الاحترازية وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين وفق توجيهات وزارة الصحة.وشكر رئيس المكتب الحكومي، أبناء شعبنا الذين التزموا بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة واظهروا صورة مشرقة تنم عن وعي واستشعار لروح المسئولية المجتمعية العامة في مواجهة هذا الفيروس.وأهاب المواطنين أن يبقوا هذا السلوك الحضاري عنوانًا للتعامل في ظل هذه الجائحة خاصة خلال فترة العيد وفي الأماكن التي تشهد حالات ازدحام ومخالطة شديدة هذه الأيام، كالأسواق والمراكز التجارية.وأشار أنه سيتم تقييم الأداء خلال صلاة الجمعة وإجراءاتها التي تمت اليوم لاستخلاص العبر وتعزيز الإيجابيات وتلافي أية جوانب سلبية.وختم: كلمة الشكر والتقدير واجبة بحق كافة الطواقم الحكومية التي خططت وهيأت ونفذت الاجراءات بصورة لائقة ودون حدوث اشكاليات.