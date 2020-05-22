شاهد: تحطم طائرة للخطوط الجوية الباكستانية قرب مطار كراتشي









رام الله - دنيا الوطنأفادت (قناة العالم) الإيرانية، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) قرب مطار كراتشي اليوم الجمعة، دون الكشف عن عدد الضحايا.ونقل موقع (The News International) الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي وتحطمت قرب مطار جناح الدولي.ولم تكشف المصادر بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فيما أكدت تقارير صحفية أنها من طراز "إيرباص إيه 320".ويتصاعد الدخان فوق موقع التحطم.