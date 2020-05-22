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دولي

لأول مرة: الهند تسجل أكثر من 6000 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

لأول مرة: الهند تسجل أكثر من 6000 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
في ارتفاع قياسي حاد، سجلت السلطات الصحية في الهند أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة رصد 6088 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض (كورونا)، ما يحطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى الأربعاء الماضي (5611 إصابة)، وفق الاخبار اللبنانية.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في الهند 118447، بما في ذلك أكثر من 48 ألف حالة شفاء.

وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في الهند 3583 حالة وفاة، ما يمثل زيادة بـ148 وفاة جديدة عن اليوم الأخير.

وتتصدر ماهاراشترا قائمة الولايات الهندية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي، ويعود إليها أكثر من 41 ألفا من إجمالي عدد الإصابات وأكثر من ألفين من الوفيات المسجلة في البلاد.

وقرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة منذ 25 مارس لردع تفشي كورونا حتى 31 مايو، مع تخفيف القيود في بعض المناطق الأقل تضررا.

وقررت الحكومة الهندية السماح اعتبارا من الاثنين القادم لشركات الطيران المحلية باستئناف تسيير ثلث الرحلات الداخلية.

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