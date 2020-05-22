الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الهلال الأحمر المصرى، اليوم الجمعة، إنه سير قافلة مساعدات طبية إلى فلسطين لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وبحسب (الغد العربي)، تشمل المساعدات مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والتي تشمل "24 طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي الحماية الشخصية و150 ألف غطاء وجه (ماسك)".



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر إن الهلال الأحمر المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية بل يمتدإلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون.