البريم: المقاومة اليوم بغزة وخارجها على أعلى درجات التنسيق لمواجهة (صفقة القرن)





وكشف البريم في تصريح وصل "دنيا الوطن" ان المقاومة اليوم في غزة وخارجها على اعلى درجات التنسيق لمواجهة صفقة القرن وما تتعرض له قضيتنا من تآمر ودعا جميع احرار الامة والعالم الى سرعة الانضمام والالتحاق بمحور المقاومة من اجل مواجهة مؤامرات العدو الصهيوامريكي ومساندة شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة .



واعتبر ان التطبيع خنجر مسموم في خاصرة شعبنا وقضيتنا وعلى ابناء امتنا من المخلصين فضح أؤلئك المطبعين وعزلهم أمام مجتمعاتهم وشعوبهم الحرة.



وتوجه بالتحية لابطال شعبنا في غزة والقدس والضفة وفلسطينيوالـ48 والشتات الذين لم يتوانوا لحظة عن القيام بواجبهم لخوض معركة الشرف والكرامة دفاعًا عن القدس ورفضا لمؤامرة ترامب نتنياهو.



وأضاف "يوم القدس العالمي" هو دعوة لكل ابناء الأمة للقيام بواجبهم اتجاه قضية فلسطين وقدسها المحتلة" .



وشدد الناطق باسم اللجان، ان المعركة مع العدو الإسرائيلية مستمرة والحكومات الإسرائيلية تتنافس على سرقة الأرض وبناء المستوطنات ومحو الإرث الإسلامي في القدس .



وتوجه بالتحية لكل من يدعم شعبنا ومقاومته وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في ايران التي دعمت قضيتنا ومقاومتنا وبقيت على العهد رغم كل المؤامرات التي تعرضت لها .

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الاعلامي للجان المقاومة، محمد البريم: يوم القدس العالمي هو يوم وحدة الأمة في وجه الاستكبار (الصهيوأمريكي) وتأكيد على خيارها بتحرير قدسها بالمقاومة، وأن شعبنا الفلسطيني ومقاومته سيفشل كل المؤامرت التي تحاك ضد قضيتنا وعلى راسها صفقة القرن.