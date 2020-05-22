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مساجد تركية تبث أغنية إيطالية شهيرة في نهار رمضان بدل الآذان

مساجد تركية تبث أغنية إيطالية شهيرة في نهار رمضان بدل الآذان
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مفتي مدينة أزمير التركية في بيان عن بدء التحقيق في بث الأغنية الإيطالية "بيلا تشاوو" في مآذن مساجد مدينة إزمير في توقيت متزامن.

ووفقا لما نقلت وكالة "الأناضول" التركية،  جاء هذا التصريح بعد يوم من انتشار مقاطع فيديو في الشبكات الاجتماعية يظهر اختراق نظام الأذان المركزي وبث أغنية "بيلا تشاو" عبر مكبرات الصوت في مآذن المساجد.

وقال البيان: "في حوالي الساعة الخامسة مساءً في مناطق مختلفة من مقاطعة ببث الأذان المركزي. وفي هذا الصدد، قدمت شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيق في الحادث".

 


 


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