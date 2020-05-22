فلكي سعودي يكشف عن مشكلة ستحدث في أول أيام العيد

قال الفلكي السعودي عبدالعزيز الشمري، إنه يستحيل رؤية هلال شوال اليوم (الجمعة) من أي موقع بالكرة الأرضية وبأي وسيلة كانت.وأشار الشمري خلال لقاء مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" أن أول أيام عيد الفطر المبارك بجميع الدول الإسلامية هو يوم الأحد، وهو من الحالات النادرة.وأوضح الشمري أن سبب استحالة رؤية الهلال اليوم تعود لسببين؛ هما حدوث الاقتران الساعة الثامنة ليلاً أي بعد غروب الشمس سيولد الهلال بعد الثامنة، كما أن القمر يغرب قبل غروب الشمس فلكياً بحوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة.وكشف الشمري عن مشكلة ستحدث يوم العيد وهي رؤية الناس الهلال واضحاً في السماء بعد مغرب أول يوم عيد على غير المُعتاد وكأنه هلال ثان أو ثالث، الأمر الذي سيجعل البعض يُشكك فيما ذهب إليه الفلكيون.