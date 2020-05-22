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شؤون فلسطينية

ألوية الناصر لـ"إسرائيل": المقاومة الفلسطينية بصحبة محور المقاومة أصبحت أشرس وسترون قريباً

ألوية الناصر لـ"إسرائيل": المقاومة الفلسطينية بصحبة محور المقاومة أصبحت أشرس وسترون قريباً
الناطق العسكري باسم الوية الناصر صلاح الدين (ابو عطايا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق العسكري باسم الوية الناصر صلاح الدين، (ابو عطايا)، في يوم القدس العالمي: نقول للعدو إن المقاومة الفلسطينية اليوم بصحبة في محور المقاومة باتت أقوى وأشرس مما يمكنك تخيله أو توقعه وهذا ما ستراه قريباً بإذن الله.

وأضاف أبو عطايا في تصريح وصل "دنيا الوطن": المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها أبطال ومجاهدي ألوية الناصر صلاح الدين يواصلون إعدادهم وجهادهم وهم على أعلى مستوى من التنسيق مع فصائل المقاومة في غزة وخارجها.

وأكد على أن المجاهدون في محور المقاومة على أعلى درجة من التنسيق فيما بينهم ، وتعاهدوا على المضي معا نحو القدس مهما عظمت التضحيات وحيكت المؤامرات.

واشار الناطق بإسم ألوية الناصر صلاح الدين، إلى أن يوم القدس هذا العام يحمل رسالة قوية لكل العالم بأن المقاومة اليوم موحدة وأن صفقة القرن ستسقط بفوهات بنادق المجاهدين في فلسطين وما حولها وبإخلاص الشرفاء من أبناء أمتنا الإسلامية والعربية.

وأكمل: لن ندخر جهداً في مراكمة كل أوراق القوة وصولاً للقيام بواجبنا المشروع في الدفاع عن بلادنا ونحذر العدو من أي حماقة يقترفها بحق المدينة المقدسة.

وتوجه بالشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت الدعم بكل أشكاله للمجاهدين على مدى سنوات طويلة مكملاً "لا يمكن لنا أن ننسى الفضل الكبير للحاج قاسم سليماني الذي لم يتوان عن نصرة قضية فلسطين ودعم مقاومتها الباسلة رغم الظروف الإقليمية المتعاظمة ضد قضيتنا".

وختم: نتوجه بالتحية إلى أبطال القدس وضواحيها، الذين يخوضون معركة الشرف والكرامة دفاعاً عن الأمة بأكملها.

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