دولي

ظريف: مؤامرة صفقة القرن (العنصرية) أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي

ظريف: مؤامرة صفقة القرن (العنصرية) أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بمناسبة يوم القدس، عبر (تويتر): "الاحتلال والمستوطنات إلى زوال.. إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف أن "مؤامرة صفقة القرن العنصرية أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها"، معتبرا أن "الاستفتاء هو الحل".

أفاد الإعلام الإيراني اليوم الجمعة، بانطلاق مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في الفضاء الافتراضي، بسبب تفشي جائحة فيروس (كورونا) في العالم.

ودعت حملة يوم القدس العالمي كل أحرار العالم والأوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لإحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال إحياء يوم القدس يلقي قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي خطابا متلفزا ظهر اليوم بتوقيت طهران.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعلن عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تعلن عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا): نحو 333 ألف وفاة وأكثر من 5 مليون و167 ألف إصابة

(كورونا): نحو 333 ألف وفاة وأكثر من 5 مليون و167 ألف إصابة

ترامب: تنكيس الأعلام الأمريكية لتكريم 100 ألف من ضحايا (كورونا)

ترامب: تنكيس الأعلام الأمريكية لتكريم 100 ألف من ضحايا (كورونا)

ترامب يقرر انسحاب بلاده من اتفاقية &#34;الأجواء المفتوحة&#34;

ترامب يقرر انسحاب بلاده من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"

الجيش الإسرائيلي يكشف عن خطة (رياح السماء) للتعامل مع جبهتي سوريا ولبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف عن خطة (رياح السماء) للتعامل مع جبهتي سوريا ولبنان

سيارة تقتحم متجرًا لملابس المحجبات في أستراليا

سيارة تقتحم متجرًا لملابس المحجبات في أستراليا

تركيا تُهدد حفتر: أي اعتداء على مصالحنا ستكون له تبعات وخيمة

تركيا تُهدد حفتر: أي اعتداء على مصالحنا ستكون له تبعات وخيمة

&#34;يصعب السيطرة عليها&#34; إيران تُحذر من موجة ثانية من وباء (كورونا)

"يصعب السيطرة عليها" إيران تُحذر من موجة ثانية من وباء (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في (يعبد) وسط اندلاع مواجهات

الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في (يعبد) وسط اندلاع مواجهات

صور: مع إرتفاع الحرارة.. 17 حريق في أماكن متفرقة في جنين

صور: مع إرتفاع الحرارة.. 17 حريق في أماكن متفرقة في جنين

القدس: التعامل مع 14 حريق وخسارة 400 شجرة.. والطواقم تتناول افطارها بالميدان

القدس: التعامل مع 14 حريق وخسارة 400 شجرة.. والطواقم تتناول افطارها بالميدان

وزارة الثقافة تطلق قناة الثقافية ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي

وزارة الثقافة تطلق قناة الثقافية ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي

الاحتلال الاسرائيلي يخفض كميات المياه في العديد من المحافظات

الاحتلال الاسرائيلي يخفض كميات المياه في العديد من المحافظات

وكيل الأوقاف بغزة يُعلق على الإيجاز الصحفي لفيروس (كورونا) ويوضح قرار فتح المساجد

وكيل الأوقاف بغزة يُعلق على الإيجاز الصحفي لفيروس (كورونا) ويوضح قرار فتح المساجد

الصحة العالمية: الإزدحام بأسواق غزة وفتح المساجد سيساهم بانتشار فيروس (كورونا)

الصحة العالمية: الإزدحام بأسواق غزة وفتح المساجد سيساهم بانتشار فيروس (كورونا)

مجدي ضهير: هذا الأسبوع الأخطر على القطاع وعدد الإصابات بـ (كورونا) سيرتفع

مجدي ضهير: هذا الأسبوع الأخطر على القطاع وعدد الإصابات بـ (كورونا) سيرتفع

منوعات

رامز جلال يُنهي برنامجه بحلقة غير متوقعة كشف خلالها تفاصيل صادمة

رامز جلال يُنهي برنامجه بحلقة غير متوقعة كشف خلالها تفاصيل صادمة

ماذا قالت زوجة العقيد أحمد المنسي على حلقة تجسيد مقتله في &#34;الاختيار&#34;؟

ماذا قالت زوجة العقيد أحمد المنسي على حلقة تجسيد مقتله في "الاختيار"؟

&#34;يا منجي يوسف من بطن الحوت&#34;.. أول تعليق لفاطمة الحوسني بشأن هذا الخطأ

"يا منجي يوسف من بطن الحوت".. أول تعليق لفاطمة الحوسني بشأن هذا الخطأ

إثر احتشاء في عضلة القلب.. وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

إثر احتشاء في عضلة القلب.. وفاة الفنان السوري مأمون الفرخ

شاهد المشهد المحذوف من &#34;البرنس&#34;.. &#34;دفن ليلى&#34;

شاهد المشهد المحذوف من "البرنس".. "دفن ليلى"

&#34;الطيب والشرير&#34;.. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

"الطيب والشرير".. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل &#34;أم هارون&#34; من شخصية عربية بارزة

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل "أم هارون" من شخصية عربية بارزة

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

عربي

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الأردن تُهدد بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بسبب مشروع الضم

الأردن تُهدد بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بسبب مشروع الضم

السعودية: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض في الضفة وفرض سيادتها عليها

السعودية: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض في الضفة وفرض سيادتها عليها

شاهد: السيسي يُحرج لواء بالجيش المصري على الهواء

شاهد: السيسي يُحرج لواء بالجيش المصري على الهواء