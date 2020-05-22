ظريف: مؤامرة صفقة القرن (العنصرية) أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بمناسبة يوم القدس، عبر (تويتر): "الاحتلال والمستوطنات إلى زوال.. إسرائيل هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان والحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة وأخطر تهديد مزمن للسلم والأمن الدوليين".



وأضاف أن "مؤامرة صفقة القرن العنصرية أثبتت أن واشنطن شريك للمعتدي ولا أمل فيها"، معتبرا أن "الاستفتاء هو الحل".





أفاد الإعلام الإيراني اليوم الجمعة، بانطلاق مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام في الفضاء الافتراضي، بسبب تفشي جائحة فيروس (كورونا) في العالم.



ودعت حملة يوم القدس العالمي كل أحرار العالم والأوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لإحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.



وخلال إحياء يوم القدس يلقي قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي خطابا متلفزا ظهر اليوم بتوقيت طهران.

رام الله - دنيا الوطن