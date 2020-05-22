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حماس: يوم القدس يفرض تنحية الخلافات المذهبية والطائفية بالمنطقة

حماس: يوم القدس يفرض تنحية الخلافات المذهبية والطائفية بالمنطقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أن يوم القدس العالمي، يمثل تجسيد عملي لمركزية قضية فلسطين في الوعي والضمير الجمعي للأمة وقدرة هذه القضية على الدوام على التربع على عرش اهتمامات الأمة برغم انشغالها في قضاياها الوطنية أو القومية لكن تبقى قضية فلسطين هي القضية الأولى للأمة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في حديث له في حملة التغريد ليوم القدس العالمي، إنّ "يوم القدس يفرض ويوجب تنحية كل الخلافات المذهبية والاثنيىة واعلاء خطاب الوحدة والتسامح والتكامل والاستفادة من هذا التنوع في مواجهة المشروع الصهيوني وبناء نهضة حضارية للامة".

وأكدّ أن محور المقاومة يجب أن يتوسع ليشمل كل الأمة لأن الأمة كلها مستهدفة من المشروع الصهيوني.

وأضاف: " يوم القدس تأكيد ع قدرة الأمة على مواجهة المشروع الصهيوني وهزيمته وصولاً لتفكيكه عن كامل الأرض العربية".

وشددّ على أن تفكيك هذا المشروع القائم على العدوان والتوسع، " سيفتح الأفق واسعا للأمة بكل مكوناتها لتبدأ مشروع نهضة حضاري تستفيد منها من مقدرتها وتستفيد من حالة التنوع الموجودة في الأمة".

وأوضح أن فكرة يوم القدس العالمي تمثل أبعادا لـ"عبقرية فكر المقاومة"، مشددا على أن حالة التيه السياسي لبعض الأطراف في المنطقة وربط هذه الأطراف لمصالحها بالكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة لن ينجح في تبديل أولويات الأمة.

وأكدّ أن سعي البعض لتطبيع العلاقة مع الاحتلال لا يمثل الأمة؛ بل هم شرذمة قليلة وهم على هوامش الأمة ولا يمثلون متنها الأصلي، مشيرا إلى أن يوم القدس تأكيد على قدرة المقاومة على تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة خاصة أن ذكرى يوم القدس يتزامن مع إعلان تيار التسوية الفشل الذريع لمساره.

ونظمت حركة حماس حملة تغريد ليوم القدس العالمي، بمشاركة العشرات من النشطاء والإعلاميين في القطاع، للتغريد على وسوم يوم القدس العالمي.

وأوضح قاسم أن الحملة جاءت بفعل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، إذ جرى العرف  بتنظيم مسيرات جماهيرية في يوم القدس؛ لكنها التغت بسبب الجائحة.

وذكر أن "مشاركة فصائل المقاومة في هذه الفعالية، يعزز من العمل المقاوم المشترك، فكما كنا نقاتل في الميدان بالسلاح، نقاتل اليوم في جبهة الإعلام لنرفع من اسم القدس وفلسطين والمقاومة".

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