إسرائيل تعلن عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16683 إصابة.



وذكرت الوزارة أن من بين الإصابات 47 إصابة خطيرة، منها 36 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى شفاء 13724 حالة.