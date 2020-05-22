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المالكي يبحث مع أبو الغيط الآليات المناسبة لمواجهة خطر الضم الإسرائيلي

المالكي يبحث مع أبو الغيط الآليات المناسبة لمواجهة خطر الضم الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أفكارا حول الآليات المناسبة لمواجهة خطر الضم الإسرائيلي، ومتابعة مخرجات الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية العرب، وتعزيز الدعم العربي للجهد الفلسطيني في تلك المواجهة، بما فيها تفعيل شبكة الأمان المالية العربية.

وأكد أبو الغيط، وفق تصريح نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية) أنه عمم لجميع وزراء الخارجية العرب رسالة من المالكي حول هذه القضية، واتفقا على متابعة شخصية وحثيثة مع الدول الأعضاء في كيفية تنفيذ التزامات الدول العربية المستحقة لصالح دولة فلسطين ضمن شبكة الأمان، أو بقية الالتزامات المالية الأخرى.

كما اتفقا على استمرار التواصل بينهما لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وبالسرعة الممكنة، آخذين بعين الاعتبار تداعيات قرارات القيادة الفلسطينية على المستويات المالية والأمنية.

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