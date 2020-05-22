بعد تضارب الأقوال.. مركز الفلك الدولي ينشر توضيحاً آخر حول موعد عيد الفطر

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تضاربت الأقوال حول موعد عيد الفطر، خاصة بعد تصريحات بعض الفلكيين بأنه سيكون يوم السبت، ولذلك جدد مركز الفلك الدولي توقعاته السابقة، مؤكداً بأن العيد سيكون يوم الأحد 24 أيار/مايو في معظم الدول الإسلامية.



وقال المركز عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وردتنا العديد من الاستفسارات حول التغريدة المنتشرة ومفادها أن العيد يوم السبت. مضمون التغريدة غير صحيح، والعيد يوم الأحد في غالبية العالم الإسلامي"



وأحال المركز المتابعين إلى بيان أصدره قبل أيام قال فيه إن "رؤية الهلال مساء يوم الجمعة (29 رمضان) مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي؛ بسبب غروب القمر قبل الشمس؛ وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد".



وتابع: "قد يكون يوم الإثنين أول أيام العيد في بعض الدول التي بدأت رمضان في 25 أبريل، مثل بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية؛ نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة".