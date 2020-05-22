(كورونا): نحو 333 ألف وفاة وأكثر من 5 مليون و167 ألف إصابة





رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد " كوفيد19"، حتى مساء الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 332,870 شخصا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة المصابين المعلن عنهم، نحو 5 ملايين، و167 ألف حالة مؤكدة، تعافى منها اكثر من مليونين و66 ألف مريض.وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة، الخميس، عن وفاة 67 شخصاً متأثرين بإصاباتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,438 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة طفيفة عن الحصيلة الاجمالية ليوم الأربعاء، من حيث أعداد الوفيات والاصابات التي كانت 62 حالة وفاة، و8,125 إصابة جديدة مؤكدة سجلتها 14 دولة عربية.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، اكثر من 83 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,631 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الخميس، عن 1,126 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 96,062 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و615 ألف شخص، منهم نحو 22 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن. والأرقام القادمة من أميركا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 36,042 شخصا، منهم 338 الخميس، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 250,908، حتى الآن، منهم 2,615 إصابة آخر 24 ساعة.واستقرت ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الأربعاء، 156 حالة وفاة، من مجموع 32,486 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 642 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 228,006 حالات مؤكدة.فرنسا من جانبها استقرت عند المركز الرابع من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,215 حالة، منهم 83 الخميس، وحصيلة 181,826 إصابة، منهم 251 في آخر 24 ساعة.اسبانيا بدورها تحتل المركز الخامس، مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 27,940 شخصا، منهم 52 الخميس، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 280,117 شخصا، منهم 593 في آخر 24 ساعة، تليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 19,156 شخصا، منهم 262 الخميس، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 296,113 حالة مؤكدة، منهم 2,756 في آخر 24 ساعة.وتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,186 حالة، منهم 36 الخميس، وحصيلة 56,235 إصابة، منهم 252 آخر 24 ساعة، يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,304 أشخاص، منهم 34 الخميس، وبحصيلة 178,965 إصابة، منهم 434 آخر 24 ساعة.بدورها استقرت إيران بدورها عند المركز التاسع بحصيلة وفيات تبلغ 7,249 شخصاً، منهم 66 الخميس، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 129,341 إصابة، منهم 2,392 آخر 24 ساعة.أما كندا فاستقرت عند المركز العاشر، بحصيلة وفيات تبلغ 6,145 شخصا، منهم 114 الخميس، كما سجلت 1,137 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 81,279 حالة في البلاد.أما المكسيك التي كانت تستقر منذ السبت الماضي، عند المركز ال12، تقدمت الخميس مركزا واحدا، لتحتل بذلك المركز ال11 عالميا، وذلك على حساب هولندا، حيث أصبحت حصيلة الوفيات لدى المكسيك تبلغ 6,090 شخصا، منهم 424 الخميس، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 56,594 شخصا، منهم 2,248 آخر 24 ساعة، لتتراجع بذلك هولندا وتستقر عند المركز ال12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,775 شخصا، منهم 27 الخميس، وحصيلة اصابات تبلغ 44,700 إصابة، منهم 253 آخر 24 ساعة.وتستقر الصين عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل الخميس، ومنذ عدة ايام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,967 حالة، منهم اصابتين جديدتين فقط في آخر 24 ساعة.وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الخميس، عن 67 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، السودان، الجزائر، العراق، الكويت، الإمارات، اليمن، المغرب، قطر، وجيبوتي، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.فقد سجلت مصر وفاة 16 شخصاً، من مجموع 696 وفاة حتى الان، كما سجلت 774 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 15,003 حالات.وسجلت السعودية 12 حالة وفاة، من مجموع 351 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 2,532 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 65,077 شخصاً، ولليوم الثامن على التوالي تسجل السعودية حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة، حيث كانت المملكة قبل ذلك تشهد منذ 18 أبريل الماضي، على التوالي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.فيما سجلت السودان وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 121 شخصاً، كما سجلت إصابة 410 اشخاص لتبلغ بذلك حصيلة الحالات المصابة لديها 3,138 حالة حتى الآن، فيما سجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 575 شخصاً، كما سجلت 186 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,728 حالة حتى الآن.وكذلك سجلت العراق وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 140 شخصا، كما سجلت 153 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,877 حالة حتى الآن.وسجلت الكويت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 129 شخصاً، كما سجلت 1,041 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 18,609 حالات حتى الآن، أما الإمارات فسجلت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 237 شخصاً، كما سجلت 898 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 26,898 حالة حتى الآن.وسجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 33 شخصا، كما سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 197 حالة حتى الآن، فيما سجلت المغرب وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 196 شخصا، كما سجلت 78 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,211 حالة.وسجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 17 شخصاً، فيما سجلت 1,554 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 38,651 حالة، وكذلك سجلت جيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 10 أشخاص، كما سجلت 219 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,047 حالة.وسجلت سلطنة عمان 327 إصابة جديدة مؤكدة، من مجموع 6,370 حالة في السلطنة، توفي منهم 30 شخصاً، كما سجلت البحرين 151 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 8,039 حالة، توفي منهم 12 شخصاً، ولبنان 63 إصابة جديدة، من مجموع 1,024 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن، فيما أعلن في فلسطين عن تسجيل 25 إصابة جديدة في قطاع غزة، من القادمين لغزة عبر المعابر الحدودية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 602 حالة، توفي منهم 4 مواطنين حتى الآن.وسجلت الأردن 12 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 684 حالة، توفي منهم 9 أشخاص، واخيرا سجلت ليبيا إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 71 حالة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.