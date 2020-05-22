شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في (يعبد) وسط اندلاع مواجهات

الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في (يعبد) وسط اندلاع مواجهات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، المواطنة سهيلة محمد أبو بكر ( 45 عاما) وابنتها الطفلة إيمان أبو بكر ( 16 عاما)، خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن اعتقال المواطنة أبو بكر وهي أم لثمانية أطفال تتم للمرة الرابعة على التوالي، وابنتها للمرة الثالثة على التوالي، وأن رب العائلة نظمي محمد يونس أبو بكر (48 عاما) كان قد اعتقل في الثاني عشر من الشهر الجاري، وهو قيد التحقيق في سجن الجلمة.

وأشار الى أن أكثر من 15 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الحارة الغربية وتمركزت في حي السلمة، ونفذت عمليات دهم واقتحام طالت العديد من منازل المواطنين، وتخللها عمليات عنف وعربدة من قبل جنود الاحتلال الذين اعتدوا على اصحاب المنازل المستهدفة وحطموا محتوياتها.

وعرف من بين أصحاب المنازل المستهدفة: عطية محمد يونس أبو بكر، وشقيقيه المعتقلين نظمي، وربحي، اضافه الى ديوان أبو بكر في حي السلمة.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات حتى اعداد هذا الخبر

يذكر أن البلدة تتعرض منذ 12 من الشهر الجاري لحملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات مستمرة، طالت نحو 44 مواطنا من بينهم أطفال ونساء.

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