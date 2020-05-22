صور: مع إرتفاع الحرارة.. 17 حريق في أماكن متفرقة في جنين





وعملت طواقم الدفاع المدني في مراكز جنين واليامون وسيريس ويعبد على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها وحماية المنازل والاشجار الحرجية والاراضي الزراعية القريبة من هذه الحرائق.















رام الله - دنيا الوطناحتراق 180 شجرة زيتون ولوزيات واحتراق خمس دونمات من محصول القمح في 17 حريق في اماكن متفرقة في محافظة جنين، تركزت هذه الحرائق في بلدة سيريس وانتشرت على مساحة واسعة بجبل عزيزة وفي بلدة الطيبة غرب جنين وفي احراش السويطات بجنين.