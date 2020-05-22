القدس: التعامل مع 14 حريق وخسارة 400 شجرة.. والطواقم تتناول افطارها بالميدان





كما وتعاملت طواقم الرام وعناتا مع خمس حرائق اعشاب ونفايات في بلدتي الرام وحزما شمالي القدس وحريق مركبة في منطقة كفر عقب تعاملت معها طواقم الرام.





وقامت طواقم قطنة وبير نبالا باخماد اربع حرائق اعشاب في بيت عنان وبير نبالا وقطنة شمال غرب القدس، حيث عملت الطواقم على اخماد النيران المشتعلة ومنع انتشارها وحماية الاراضي والممتلكات من الاحتراق، كما وقامت طواقم بير نبالا بالتعامل مع تسرب غاز داخل منزل في بلدة بدو دون وقوع خسائر.

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس، أمس الخميس، مع عدة حرائق اعشاب ونفايات امتدت لاشجار وممتلكات المواطنين في عدة مناطق بمحافظة القدس.وقامت طواقم مراكز الدفاع المدني في المحافظة بالتعامل مع 14 حريق اعشاب ونفايات في المحافظة .كان ابرزها تعامل طواقم ابوديس مع ثلاث حرائق اشجار واعشاب في ابوديس والسواحرة شرقي القدس اسفرت عن التهام النيران ل400 شجرة وانقاذ المئات.