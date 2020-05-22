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دولي

ترامب: تنكيس الأعلام الأمريكية لتكريم 100 ألف من ضحايا (كورونا)

ترامب: تنكيس الأعلام الأمريكية لتكريم 100 ألف من ضحايا (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنكيس الأعلام الوطنية لمدة ثلاثة أيام في جميع المباني الفيدرالية، لتكريم قرابة 100 ألف شخص راحوا ضحية وباء فيروس (كورونا) في البلاد.

وجاء إعلان ترامب عبر تويتر، الخميس (بالتوقيت المحلي)، موضحًا أنه سيتم تنكيس الأعلام بداية من الاثنين المقبل.


وفي وقت سابق، كتبت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، إلى ترامب لحثه على خفض الأعلام بمجرد وصول الولايات المتحدة إلى رقم 100 ألف حالة وفاة، باعتباره سيعكس "تعبيرًا وطنيًا عن الحزن".

وحسب آخر إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، هناك ما لا يقل عن 1,573,534 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما توفي 94.477 شخصًا على الأقل.

ويوم الخميس، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن تسجيل 21681 إصابة جديدة و 1038 حالة وفاة.

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