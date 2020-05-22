سوريا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً طال مئات الدونمات بمحمية طبيعية بالسويداء
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي في محافظة السويداء السورية، من إخماد حريق كبير، تجدد اندلاعه أمس في محمية طبيعية في شمال شرق مدينة السويداء، وألحق أضرارا بمئات الدونمات.
وأوضح مدير مكتب الجاهزية في محافظة السويداء مبارك سلام، وفق (سانا) الرسمية، أن "فرق الإطفاء في فوج إطفاء السويداء والدفاع المدني ومديرية الزراعة والحراج والمياه تمكنوا بالتعاون مع الأهالي بعد جهود متواصلة لأكثر من 10 ساعات من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الاستعانة بالآليات الهندسية التابعة لمديريتي الخدمات الفنية والزراعة ومجلس مدينة السويداء لفتح مسارات من عدة محاور لتسهيل عملية دخول سيارات الإطفاء وصهاريج المياه إلى مواقع اشتعال النيران في ظل عدم وجود طرق بالمنطقة ذات التضاريس الطبيعة الصعبة والوعرة".
من جهته أشار مدير زراعة السويداء أيهم حامد إلى أن "الحريق طال مئات الدونمات وألحق أضرارا كبيرة بالأشجار الحراجية المعمرة وجار العمل لتقديرها"، منوها بالجهود الكبيرة والتعاون الذي بذل لإخماده لساعات طويلة.
وكان رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة بالسويداء أنس أبو فخر ذكر في تصريح سابق أن انتشار الأعشاب اليابسة الكثيفة في المحمية ذات الطبيعة والتضاريس المعقدة وشديدة الوعورة مع هبوب رياح جافة وارتفاع درجات الحرارة أسهم في سرعة امتداد النيران بعد تجدد اندلاعها في عمق المحمية أمس، بعد أن اندلعت فيها ثلاثة حرائق الأربعاء تم السيطرة عليها وإخمادها.
تمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي في محافظة السويداء السورية، من إخماد حريق كبير، تجدد اندلاعه أمس في محمية طبيعية في شمال شرق مدينة السويداء، وألحق أضرارا بمئات الدونمات.
وأوضح مدير مكتب الجاهزية في محافظة السويداء مبارك سلام، وفق (سانا) الرسمية، أن "فرق الإطفاء في فوج إطفاء السويداء والدفاع المدني ومديرية الزراعة والحراج والمياه تمكنوا بالتعاون مع الأهالي بعد جهود متواصلة لأكثر من 10 ساعات من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الاستعانة بالآليات الهندسية التابعة لمديريتي الخدمات الفنية والزراعة ومجلس مدينة السويداء لفتح مسارات من عدة محاور لتسهيل عملية دخول سيارات الإطفاء وصهاريج المياه إلى مواقع اشتعال النيران في ظل عدم وجود طرق بالمنطقة ذات التضاريس الطبيعة الصعبة والوعرة".
من جهته أشار مدير زراعة السويداء أيهم حامد إلى أن "الحريق طال مئات الدونمات وألحق أضرارا كبيرة بالأشجار الحراجية المعمرة وجار العمل لتقديرها"، منوها بالجهود الكبيرة والتعاون الذي بذل لإخماده لساعات طويلة.
وكان رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة بالسويداء أنس أبو فخر ذكر في تصريح سابق أن انتشار الأعشاب اليابسة الكثيفة في المحمية ذات الطبيعة والتضاريس المعقدة وشديدة الوعورة مع هبوب رياح جافة وارتفاع درجات الحرارة أسهم في سرعة امتداد النيران بعد تجدد اندلاعها في عمق المحمية أمس، بعد أن اندلعت فيها ثلاثة حرائق الأربعاء تم السيطرة عليها وإخمادها.
في سياق متصل أخمدت وحدة إطفاء شهبا بالتعاون مع الأهالي ومؤازرة عناصر من الجيش العربي السوري حريقاً نشب في الأراضي الممتدة بين قريتي ذكير وخلخلة على امتداد اللجاة بالريف الشمالي للمحافظة.
وذكر آمر زمرة إطفاء شهبا فراس عبيد أن الحريق طال عشرات الدونمات من الأعشاب اليابسة وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى المزروعات، مشيرا إلى أن عناصر وحدة الإطفاء تمكنوا أيضاً من إخماد حريق آخر بالتعاون مع الأهالي نشب في المنطقة الشمالية لمدينة شهبا بين منازل المواطنين وألحق أضرارا محدودة بالأشجار المثمرة.
من جانبه ذكر آمر زمرة الإطفاء في صلخد علاء عماد أن وحدة الإطفاء أخمدت عدداً من الحرائق أحدها طال مساحة سبعين دونما بين أعشاب جافة ومحاصيل حقلية في قرية فرزان جنوب الشعاب في أقصى الريف الجنوبي الشرقي إضافة إلى إخماد حريقين نشبا ضمن أراض زراعية في بلدة القريا معظمهما في أعشاب يابسة حيث ألحق أحدهما أضراراً بجرار زراعي قبل أن يتم إخماده بالتعاون مع شعبة الهلال الأحمر في البلدة ومساندة الفعاليات الأهلية.
وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي خلال الفترة السابقة عشرات الحرائق التي اندلعت بمساحات متفاوتة من الأعشاب الجافة بعضها ألحق أضراراً بمئات الدونمات من الأراضي الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والحراجية في مواقع متفرقة من محافظة السويداء.
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