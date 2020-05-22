سوريا: فرق الإطفاء تخمد حريقاً طال مئات الدونمات بمحمية طبيعية بالسويداء

في سياق متصل أخمدت وحدة إطفاء شهبا بالتعاون مع الأهالي ومؤازرة عناصر من الجيش العربي السوري حريقاً نشب في الأراضي الممتدة بين قريتي ذكير وخلخلة على امتداد اللجاة بالريف الشمالي للمحافظة.





وذكر آمر زمرة إطفاء شهبا فراس عبيد أن الحريق طال عشرات الدونمات من الأعشاب اليابسة وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى المزروعات، مشيرا إلى أن عناصر وحدة الإطفاء تمكنوا أيضاً من إخماد حريق آخر بالتعاون مع الأهالي نشب في المنطقة الشمالية لمدينة شهبا بين منازل المواطنين وألحق أضرارا محدودة بالأشجار المثمرة.





من جانبه ذكر آمر زمرة الإطفاء في صلخد علاء عماد أن وحدة الإطفاء أخمدت عدداً من الحرائق أحدها طال مساحة سبعين دونما بين أعشاب جافة ومحاصيل حقلية في قرية فرزان جنوب الشعاب في أقصى الريف الجنوبي الشرقي إضافة إلى إخماد حريقين نشبا ضمن أراض زراعية في بلدة القريا معظمهما في أعشاب يابسة حيث ألحق أحدهما أضراراً بجرار زراعي قبل أن يتم إخماده بالتعاون مع شعبة الهلال الأحمر في البلدة ومساندة الفعاليات الأهلية.



