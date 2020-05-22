أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم.. وخطيبته "لا عفو بالقتل غيلة"

وبعد إعلان أبناء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم، اعتبرت الباحثة التركية خديجة جنكيز، التي كانت خطيبته حتى مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أنه "ليس لأحد حق العفو لأن القتل غيلة".





وقالت خديجة جنكيز، عبر حسابها على تويتر، الجمعة، إن "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لإتمام زواجه رسميا، القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".



