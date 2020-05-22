شؤون فلسطينية

الطقس: تحذير من التعرض لاشعة الشمس المباشرة اثناء ساعات الذروة

الطقس: تحذير من التعرض لاشعة الشمس المباشرة اثناء ساعات الذروة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تقل حدة الموجة الحارة اليوم الجمعة، مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون هذه الليلة غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة مع بقاء الجو حارا نسبيا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين 11 صباحا والـ4 عصرا،  ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وذكرت أن الجو يكون يوم غد السبت معتدلا في معظم المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يكون باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأشارت (الأرصاد الجوية)، إلى أن الجو يكون يوم الاثنين غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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