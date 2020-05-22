شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تطلق قناة الثقافية ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي

وزارة الثقافة تطلق قناة الثقافية ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية قناة " الثقافية" ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي بالتعاون مع شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وذلك في سعي منها لتعريف المجتمع الفلسطيني بالأعمال الفلسطينية الثقافية واشراك منتجي المعرفة من مختلف المجالات الثقافية في طرح اعمالهم ضمن منصة تفاعلية متوفرة في معظم البيوت الفلسطينية.

وقال الدكتور عاطف ابو سيف، وزير الثقافة: ان قناة "الثقافية" ستكون بمثابة أرشيف رقمي للأعمال الفلسطينية الابداعية في مختلف مجالات الثقافة، بالاضافة الى محاكاتها للذاكرة الفلسطينية عبر التكنولوجيا الحديثة، حيث تهدف الى توثيق الحكاية الفلسطينية ما بين الماضي والحاضر وتعزيز الوعي في كل بيت فلسطيني بأهمية الموروث الثقافي والتراثي الذي يعد هوية وطنية لكل فلسطيني.

وفي وصفها عن القناة "الثقافية" أوضحت شركة حضارة " انه تم إضافة قسم جديد ضمن القوائم الرئيسية والحصرية على حضارةTV  باسم (الثقافيةCultural ) يضم مجموعة من المجالات الثقافية والفنون مثل الشعر والمسرح والأفلام والغناء وخانة مخصصة للقدس، وحملة #وطنك صحتك الك التي أطلقتها الوزارة للتوعية بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة من فيروس الكورونا.

يعرف أن جهاز حضارة TV من أذكى وأسرع الاجهزة أداءً في فلسطين وأسهلها في عرض المحتوى التفاعلي للمستخدم ، كما يحتوي على العديد من التطبيقات المختلفة منها: الترفيهية التي تتيح وصول المشترك الى تصنيفات متنوعة من الافلام والمسلسلات والقنوات المحلية والعالمية، والتعليمية التي تقدم محتوى تعليمي لمختلف المراحل الدراسية حسب المنهاج الفلسطيني ،والدينية والثقافية وغيرها.

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