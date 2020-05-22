ضهير: هذا الأسبوع الأخطر على القطاع وعدد الإصابات بكورونا سيرتفع

قال نائب مدير عام الرعاية الأولية ورئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس (كورونا) في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، إن هذا الأسبوع هو الأخطر على قطاع غزة.



وأكد ضهير، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أن وجود اصابات مؤكدة في قطاع غزة حتى وإن كانت في داخل مراكز الحجر، متابعاً: "يوجد عدد كبير من المخالطين مما سيرفع عدد الإصابات".



وأضاف ضهير: "الإجراءات والتدابير لا تشكل ضمان مانع على وجه اليقين، والأسواق تعج بالمواطنين ويمكن في حال وجود حالة واحدة أن تشكل بوابة لنشر الإصابات".



وتابع ضهير: "صلاة الجمعة القادمة ستسهل الانتشار بوتيرة أعلى و سرعة اضافية، وصلاة العيد ستشكل بوابة إضافية أخرى".



وأكمل ضهير: "انتقال المواطنين للمعايدة من محافظة لأخرى ستكون المطية المتممة لتيسير انتشار الفيروس".



رام الله - دنيا الوطن