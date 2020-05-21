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الأردن تُهدد بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بسبب مشروع الضم

الأردن تُهدد بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بسبب مشروع الضم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن المملكة لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، "وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل".

وشدد الرزاز على أن "جلالة الملك كان واضحاً وحاسماً ومنسجماً مع الثوابت الأردنية، التي يكررها مراراً بأي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف الرزاز: "الملك دائما يذكر المجتمع الدولي، أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية، يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون هذا الملف".

وتابع: "الأردن بكلمات الملك واضح، لن نقبل بهذا، وستكون فرصتنا لنعيد النظر بالعلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن دون أن نتسرع، وأن نستبق الأمور".

وأعرب الرزاز عن أمله "بأن يتشكل موقف عربي موحد، وأن يقوم المجتمع الدولي، بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة، بل على مستوى العالم".

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