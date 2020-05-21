العاروري: نعمل على مواجهة ضم الضفة وفق استراتيجية وطنية

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صالح العاروري: إن حركته تعمل على مواجهة ضم الضفة الغربية، وفق استراتيجية وطنية.





وأضاف العاروري، لقناة (الميادين): "عقدنا لقاءات في الداخل والخارج من أجل اشتقاق استراتيجية وطنية لمواجهة خطة الضم، فقد سقط الرهان في تحصيل الحقوق الفلسطينية من خلال المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي".





وتابع العاروري: "العالم عاجز عن وقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وبعضه يتآمر ضدنا، ونحن نؤمن بأن التعامل مع الاحتلال لا يمكن أن يعود بالنفع على شعبنا إلا بالمقاومة الشاملة، ونرحب بقرار الغاء الاتفاقيات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني؛ لكن الميزة في التنفيذ".



واستطرد العاروري: "العالم عاجز عن إيقاف هذا الكيان عن جرائمه بحق شعبنا، أو أنهم مشاركون ومتآمرون ضد شعبنا، لذلك نحن نراهن على شعبنا، وعلى قواه الحية، وعلى أمتنا، وعلى شعوب الأمة، وقبل الانتفاضة الثانية، كان الوضع مشابهًا لهذه المرحلة، عندها أخرج شعبنا أعنف موجة مقاومة في وجه الاحتلال، أجبرته على الانسحاب من غزة، وأجزاء من الضفة الغربية".



وأكمل العاروري: "كلنا شعب واحد وقضيتنا واحدة، وهي التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، هناك خطوات تم اتخاذها تجاه القدس والضفة وفلسطين، ستوصلنا إلى نقطة الانفجار قريبًا".



رام الله - دنيا الوطن