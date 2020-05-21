العاروري: نعمل على مواجهة ضم الضفة وفق استراتيجية وطنية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صالح العاروري: إن حركته تعمل على مواجهة ضم الضفة الغربية، وفق استراتيجية وطنية.
وأضاف العاروري، لقناة (الميادين): "عقدنا لقاءات في الداخل والخارج من أجل اشتقاق استراتيجية وطنية لمواجهة خطة الضم، فقد سقط الرهان في تحصيل الحقوق الفلسطينية من خلال المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع العاروري: "العالم عاجز عن وقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وبعضه يتآمر ضدنا، ونحن نؤمن بأن التعامل مع الاحتلال لا يمكن أن يعود بالنفع على شعبنا إلا بالمقاومة الشاملة، ونرحب بقرار الغاء الاتفاقيات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني؛ لكن الميزة في التنفيذ".
واستطرد العاروري: "العالم عاجز عن إيقاف هذا الكيان عن جرائمه بحق شعبنا، أو أنهم مشاركون ومتآمرون ضد شعبنا، لذلك نحن نراهن على شعبنا، وعلى قواه الحية، وعلى أمتنا، وعلى شعوب الأمة، وقبل الانتفاضة الثانية، كان الوضع مشابهًا لهذه المرحلة، عندها أخرج شعبنا أعنف موجة مقاومة في وجه الاحتلال، أجبرته على الانسحاب من غزة، وأجزاء من الضفة الغربية".
وأكمل العاروري: "كلنا شعب واحد وقضيتنا واحدة، وهي التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، هناك خطوات تم اتخاذها تجاه القدس والضفة وفلسطين، ستوصلنا إلى نقطة الانفجار قريبًا".
واستطرد العاروري: "العالم عاجز عن إيقاف هذا الكيان عن جرائمه بحق شعبنا، أو أنهم مشاركون ومتآمرون ضد شعبنا، لذلك نحن نراهن على شعبنا، وعلى قواه الحية، وعلى أمتنا، وعلى شعوب الأمة، وقبل الانتفاضة الثانية، كان الوضع مشابهًا لهذه المرحلة، عندها أخرج شعبنا أعنف موجة مقاومة في وجه الاحتلال، أجبرته على الانسحاب من غزة، وأجزاء من الضفة الغربية".
وأكمل العاروري: "كلنا شعب واحد وقضيتنا واحدة، وهي التخلص من الاحتلال الإسرائيلي، هناك خطوات تم اتخاذها تجاه القدس والضفة وفلسطين، ستوصلنا إلى نقطة الانفجار قريبًا".
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