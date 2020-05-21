شؤون فلسطينية

داخلية غزة تُعلن إجراءات مشددة خلال عيد الفطر

داخلية غزة تُعلن إجراءات مشددة خلال عيد الفطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن إجراءات احترازية في ضوء مستجدات مواجهة أزمة فيروس (كورونا). 

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: إنه وبمواجهة فيروس (كورونا)، وبناء على توصيات وزارة الصحة، اتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، جُملة من الإجراءات الاحترازية، على النحو الآتي:

1) ستعمل الشرطة على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

2) تقرّر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

3) ستشدد الشرطة إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة.

4) تقرّر وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 حزيران/ يونيو المقبل.

5) تم تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة براً وبحراً.

6) ندعو المواطنين الكرام إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة.

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