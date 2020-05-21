عاجل

  • ضهير: هذا الأسبوع الأخطر على القطاع وعدد الإصابات بكورونا سيرتفع

شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيه والشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر المبارك.

وحسب وكالة (وفا)، فقد أكد أمير قطر موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة بعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، هنأ الرئيس عباس، الأمير والشعب القطري الشقيق، بحلول عيد الفطر المبارك.

أخبار ذات صلة

ضهير: هذا الأسبوع الأخطر على القطاع وعدد الإصابات بكورونا سيرتفع

ضهير: هذا الأسبوع الأخطر على القطاع وعدد الإصابات بكورونا سيرتفع

عريقات: أوقفنا تبادل المعلومات مع (CIA) الأمريكية منذ 48 ساعة

عريقات: أوقفنا تبادل المعلومات مع (CIA) الأمريكية منذ 48 ساعة

العاروري: نعمل على مواجهة ضم الضفة وفق استراتيجية وطنية

العاروري: نعمل على مواجهة ضم الضفة وفق استراتيجية وطنية

داخلية غزة تُعلن إجراءات مشددة خلال عيد الفطر

داخلية غزة تُعلن إجراءات مشددة خلال عيد الفطر

مركزية فتح: شرعنا باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها للتصدي لـ (صفقة القرن)

مركزية فتح: شرعنا باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها للتصدي لـ (صفقة القرن)

اشتية: قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل أصبح سارياً والأجهزة الرسمية نفذته

اشتية: قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل أصبح سارياً والأجهزة الرسمية نفذته

الحكومة الفلسطينية تُبلغ إسرائيل رسمياً وقف التنسيق الأمني

الحكومة الفلسطينية تُبلغ إسرائيل رسمياً وقف التنسيق الأمني

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة لا يزال سارياً

الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة لا يزال سارياً

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

مركزية فتح: شرعنا باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها للتصدي لـ (صفقة القرن)

مركزية فتح: شرعنا باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها للتصدي لـ (صفقة القرن)

المالية: حوّلنا كافة المبالغ المقتطعة والمترصدة لغايات دفع النفقات الزوجية

المالية: حوّلنا كافة المبالغ المقتطعة والمترصدة لغايات دفع النفقات الزوجية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية

سلطة المياه: الاحتلال يخفض كميات المياه في محافظات الضفة الغربية

سلطة المياه: الاحتلال يخفض كميات المياه في محافظات الضفة الغربية

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية بطولكرم

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية بطولكرم

وزير الزراعة يعلن تقديم مساعدات عينية للمزارعين المتضررين من المنخفضات الجوية

وزير الزراعة يعلن تقديم مساعدات عينية للمزارعين المتضررين من المنخفضات الجوية

الخارجية: 91 حالة وفاة و1601 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

الخارجية: 91 حالة وفاة و1601 إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

عكرمة صبري يهيب بأبناء الشعب للاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى

عكرمة صبري يهيب بأبناء الشعب للاستعداد لأي خطر يمس المسجد الأقصى

منوعات

شاهد المشهد المحذوف من &#34;البرنس&#34;.. &#34;دفن ليلى&#34;

شاهد المشهد المحذوف من "البرنس".. "دفن ليلى"

&#34;الطيب والشرير&#34;.. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

"الطيب والشرير".. رامز جلال وشقيقه ياسر في فيديو نادر

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

بعد وفاته.. شاهدوا بنات صالح كامل وصفاء أبو السعود

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل &#34;أم هارون&#34; من شخصية عربية بارزة

رد صارم من حياة الفهد على اتهامات تمويل "أم هارون" من شخصية عربية بارزة

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع &#34;رامز&#34;: يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع "رامز": يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

وفاة بطل &#34;Twilight&#34; وحبيبته في ظروف غامضة

وفاة بطل "Twilight" وحبيبته في ظروف غامضة

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

عربي

السعودية: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض في الضفة وفرض سيادتها عليها

السعودية: نرفض خطط إسرائيل بضم أراض في الضفة وفرض سيادتها عليها

شاهد: السيسي يُحرج لواء بالجيش المصري على الهواء

شاهد: السيسي يُحرج لواء بالجيش المصري على الهواء

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

نصيحة من السيسي للمصريين لزيادة المناعة ومواجهة (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

سلطنة عُمان: تراجع بعدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)