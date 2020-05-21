تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر





وحسب وكالة (وفا)، فقد أكد أمير قطر موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة بعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه، هنأ الرئيس عباس، الأمير والشعب القطري الشقيق، بحلول عيد الفطر المبارك.





رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيه والشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر المبارك.