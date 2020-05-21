ترامب يقرر انسحاب بلاده من اتفاقية "الأجواء المفتوحة"

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة، مادامت روسيا تنتهكها، قائلاً: "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكن روسيا لم تلتزم بـ (الاتفاقية).





وأضاف ترامب، وفق وكالة (سبوتنك): "لذلك سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها، ولكن هناك فرصة جيدة جدًا لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية جديدة أو القيام بشيء لإعادة هذه الاتفاقية (الحالية) معًا مرة أخرى".



وفي السياق نفسه، أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الخميس، أن واشنطن قررت وضع معاهدة الأجواء المفتوحة، تحت رحمة السكين، وأن هذه الفكرة تعود إلى الولايات المتحدة نفسها.



وقال أوليانوف: "الولايات المتحدة، قررت وضع اتفاق آخر متعدد الأطراف لتحديد الأسلحة، تحت رحمة السكين، وهذه المرة اتفاق تعود فكرته إلى الولايات المتحدة نفسها، وفي العام 1955، أطلق الرئيس ايزنهاور مبادرة لمراقبة جوية مقننة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي".



وأكدت الخارجية الروسية، أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" خطوة مؤسفة، لأنها الوثيقة الأساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا.

رام الله - دنيا الوطن