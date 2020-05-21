مركزية فتح: شرعنا باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها للتصدي لـ (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت اللجنة المركزية لحركة (فتح) اجتماعها التشاوري في دورة انعقادها الدائم، حيث ناقشت وضع الخطط والآليات المطلوبة؛ لتطبيق قرار القيادة، الذي أعلنه الرئيس محمود عباس.



وأكدت مركزية (فتح) شروعها في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتحمل مسؤولياتها القيادية للتصدي لـ (صفقة العصر) ومشاريع الضم، والمشروع الأميركي- الإسرائيلي لإنهاء القضية وتصفية المشروع الوطني، وفق وكالة (وفا).



وأهابت اللجنة المركزية بجماهير شعبنا المناضل والصامد وبالقوى والفصائل الفلسطينية، وقواعدنا الحركية كافة، للعمل من أجل إسقاط مشاريع التسوية والضم، مع التأكيد على الاستمرار بتحمل مسوولياتنا في توفير متطلبات واحتياجات شعبنا في الوطن والشتات.



كما ناقشت اللجنة، تقوية وتصويب الوضع الداخلي الفلسطيني واستنهاض كل قوانا، ورص الصفوف في مواجهة معركتنا المصيرية من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.



وحيت اللجنة المركزية الموقف الشجاع والتاريخي، الذي اتخذه الرئيس، والقيادة الفلسطينية في اجتماع القيادة، مؤكدة التزامها الكامل بخطاب الرئيس، وقرار القيادة.