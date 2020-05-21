اشتية: قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل أصبح سارياً والأجهزة الرسمية نفذته

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن قرار القيادة بشأن وقف العمل بالاتفاقيات أصبح سارياً وبدأت الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الرسمية بتنفيذه.





وبحث اشتية، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، مواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.



كما بحث الطرفان أجندة اجتماع اللجنة الرباعية للشرق الأوسط المرتقب والذي سيبحث التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة.



وقال رئيس الوزراء: "هذه لحظة حاسمة للأمم المتحدة ولدول العالم ولنا، فإسرائيل تريد إنهاء إمكانية اقامة الدولة الفلسطينية وجرف الحل السياسي الذي يحظى بإجماع دولي، وعلى العالم أن يقف عند مسؤولياته أمام هذا التهديد."



وأشاد رئيس الوزراء بالبيان الذي صدر أمس عن ميلادينوف والذي أشار فيه بوضوح إلى رفض التهديدات الإسرائيلية وإلى كونها انتهاك خطير للقانون الدولي، وتنسف الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي قدما، وجهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.



رام الله - دنيا الوطن