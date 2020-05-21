الحكومة الفلسطينية تُبلغ إسرائيل رسمياً وقف التنسيق الأمني

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ضباط التنسيق والارتباط الفلسطيني، أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين، رسالة مفادها أنه تم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.





وقال اليؤور ليفي، إن مصادر فلسطينية، أبلغته أنه في ختام لقاء اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية، نقل ضباط التنسيق والارتباط الفلسطيني، رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين، مفادها أنه تم وقف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل.





وأضافت المصادر، أن وقف التنسيق الأمني، ​​لا يعني إعطاء الضوء الأخضر لشن هجمات من شبان فلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدوا أن أي محاولة لتنفيذ عمليات، ستواجه بقبضة حديدية.

رام الله - دنيا الوطن