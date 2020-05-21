الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة لا يزال سارياً

أكد الناطق باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة، عادل الهور، أن قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة غداً لا يزال سارياً، لافتاً إلى أنه لم يطرأ أي جديد بهذا الخصوص.



وأضاف الهور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يطرأ أي جديد على قرار فتح المساجد غداً ولا التعليمات الخاصة بذلك، لافتاً إلى أنه في حال أي جديد سيتم الإعلان من طرف الوزارة عبر منصاتها الرسمية.



وفي السياق، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن صلاة الجمعة قائمة غداً وفق تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المقرة من وزارة الصحة، وأنه لا صحة للحديث المتداول عن إلغائها.





وأضاف معروف، في تصريح صحفي: "نؤكد على وجوب التزام الشرائح التي أشير لها (النساء، كبار السن، الأطفال، المرضى،ضعيفي المناعة، الخارجين من الحجر الصحي مؤخرا) بالأخذ بالرخصة والصلاة في البيت ظهرًا".





وتابع: "كما نذكر أن رخصة الصلاة في البيت ظهرًا تشمل الجميع".



خاص دنيا الوطن