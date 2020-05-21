الأوقاف بغزة: قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة لا يزال سارياً
خاص دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة، عادل الهور، أن قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة غداً لا يزال سارياً، لافتاً إلى أنه لم يطرأ أي جديد بهذا الخصوص.
وأضاف الهور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يطرأ أي جديد على قرار فتح المساجد غداً ولا التعليمات الخاصة بذلك، لافتاً إلى أنه في حال أي جديد سيتم الإعلان من طرف الوزارة عبر منصاتها الرسمية.
وفي السياق، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن صلاة الجمعة قائمة غداً وفق تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المقرة من وزارة الصحة، وأنه لا صحة للحديث المتداول عن إلغائها.
وأضاف الهور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يطرأ أي جديد على قرار فتح المساجد غداً ولا التعليمات الخاصة بذلك، لافتاً إلى أنه في حال أي جديد سيتم الإعلان من طرف الوزارة عبر منصاتها الرسمية.
وفي السياق، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن صلاة الجمعة قائمة غداً وفق تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المقرة من وزارة الصحة، وأنه لا صحة للحديث المتداول عن إلغائها.
وأضاف معروف، في تصريح صحفي: "نؤكد على وجوب التزام الشرائح التي أشير لها (النساء، كبار السن، الأطفال، المرضى،ضعيفي المناعة، الخارجين من الحجر الصحي مؤخرا) بالأخذ بالرخصة والصلاة في البيت ظهرًا".
وتابع: "كما نذكر أن رخصة الصلاة في البيت ظهرًا تشمل الجميع".
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