الصحة بغزة تُعلن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد من المحجورين صحياً وعادوا مؤخراً للقطاع.





وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها اليوم بلغ 25 إصابة جديدة، لافتةً إلى أنه لازالت عدة عينات مخبرية تحت الفحص حتى اللحظة.



وتابعت: "إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 55 اصابة، تعافى منها 16 حالة ولازالت 39 إصابة نشطة تحت العلاج.









رام الله - دنيا الوطن