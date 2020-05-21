المالية: حوّلنا كافة المبالغ المقتطعة والمترصدة لغايات دفع النفاقات الزوجية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة المالية، أنها حرصت خلال فترة الطوارئ على تعزيز صمود المواطنين، ولا سميا الفئات الضعيفة والمهمشة، وخاصة الأطفال والنساء.وقالت المالية في تصريح مقتضب: إنها حوّلت كافة المبالغ المقتطعة والمترصدة لديها لغايات دفع النفاقات الزوجية، ونفقات الصغار عن الأشهر 1،2،3، وتم تحويلها للمحاكم المختصة.وأنهت الوزارة اجراءات صرف الدفعة الرابعة اغايات الصرف بعد اجازة عيد الفطر مباشرة.